Naturcampingplatz Lenzen : Pächter Sigmar Beck schafft Wohlfühloase am Rudower See

Pächter Sigmar Beck sorgt auf dem Naturcampingplatz am Rudower See in Lenzen-Leuengarten für eine entspannte Atmosphäre. Das kommt bei in- und ausländischen Besuchern an.

Lenzen | Der Naturcampingplatz am Rudower See in Lenzen-Leuengarten ist für in- und ausländische Touristen nach wie vor ein beliebtes Reiseziel. „Die Leute kommen mit ihren Wohnmobilen und Wohnwagen aus ganz Deutschland zu uns. Auch Holländer und Skandinavier, die meist auf der Durchreise sind, machen hier oft Zwischenstation. Einige waren schon mehrfach hier“...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.