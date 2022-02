Corona-Fälle bei Blau-Weiß : Perleberger Handballspiel am Wochenende verlegt

Die Pandemie greift jetzt auch in den Prignitzer Handball ein. Aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei den Blau-Weißen wird das Landesliga-Punktspiel zwischen Perleberg und dem Oranienburger HC III am Samstag verlegt.

Perleberg | Die Pandemie greift jetzt auch so richtig in den Prignitzer Handball ein. Aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei den Rolandstädtern wird das Landesliga-Punktspiel zwischen Blau-Weiß Perleberg und dem Oranienburger HC III am Samstag in der Rolandhalle verlegt. Das teilte der Abteilungsleiter der Blau-Weißen, Mirko Großer, mit. „Wir haben nach dem Spiel ...

