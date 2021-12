Corona-Protest : Corona-Spaziergang in Wittenberge bleibt friedlich

Rund 300 Teilnehmer haben sich am Abend zu einem Corona-Protest in Wittenberge getroffen. Sie zogen friedlich durch die Stadt.

Wittenberge | Montagabend gab es einen friedlichen Corona-Protest in Wittenberge. In sozialen Netzwerken wurde dazu aufgerufen. Die geschätzten rund 300 Teilnehmer trafen sich am Kulturhaus. Es handelte sich um keine offizielle Demonstration, es gab keinen Versammlungsleiter. Das hatte die Polizei bereits am Morgen bestätigt. Alle Altersgruppen vertreten Teil...

