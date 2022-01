Corona in der Prignitz : RKI meldet hohe Zahl an Verstorbenen

Am Dienstag meldete das RKI eine hohe Zahl an Verstorbenen in der Prignitz. Der Landkreis erklärt, wie sich diese Zahl zusammensetzt.

Prignitz | Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Prignitz eine Inzidenz von 504,6, dazu 12 neue Todesfälle. Auch wenn die Zahl der Verstorbenen im ersten Moment sehr hoch wirkt, Frank Stubenrauch, Pressesprecher des Landkreises, kann beruhigen: „Die Verstorbenen stammen aus dem Zeitraum von Mitte Dezember bis Anfang Januar, könn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.