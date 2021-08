Demonstrationen gegen die A14 : Floß aus Wittenberger Hafen abgeholt

Das Floß, mit dem sich Aktivisten im Juni an der Elbbrücke fest machten, wurde mittlerweile abgeholt. Wie die Polizei mitteilt, soll dasselbe Floß nun in Lenzen aus dem Wasser gezogen worden sein.

Wittenberge | Ewigkeiten lag das Floß im Wittenberger Hafen, jetzt wurde es abgeholt, auseinander gebaut und in Teilen in das Quartier der Baumbesetzer in Seehausen geschafft, wie Christin Knospe, Sprecherin der Polizeidirektion Neuruppin, mitteilt. Am 5. Juni protestierten mehrere Hundert Menschen auf der Elbbrücke in Wittenberge gegen die A14. Nach Beendigung ...

