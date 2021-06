Rühstädt zählt seine Störche : Die Altstörche sind spät in Rühstädt eingetroffen

Bei der Beringung verschafft sich Storchenbetreuer Falk Schulz einen Überblick über den Bestand. Dabei zeigt sich, dass wohl nicht alle Tiere rechtzeitig flügge werden, um die Wanderung in den Süden anzutreten.

Rühstädt | An diesem Tag ist der Wurm drin. Falk Schulz benötigt pro Jahr 200 Ringe zur Kennzeichnung der Weißstörche in der Prignitz. Die sollten eigentlich aus Finnland geliefert werden, sind aber auf dem Postweg in Litauen abhanden gekommen. 17 Ringe hat Schulz noch aus dem Vorjahr übrig. Nicht die besten Voraussetzungen. Aufhalten wird es den Weißstorchbeauf...

