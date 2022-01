Für die Kinder der Welt : Döllener Kinder sind als Sternensinger unterwegs

Sonntag fand in der Kirche der Aussendungsgottesdienst statt.

Döllen | Es gehört zur Tradition im Pfarrsprengel Glöwen-Schönhagen, dass am ersten Sonntag nach Neujahr die Sternensinger ausgesandt werden. Sie werden an den Türen klopfen In die Döllener Kirche sind am Sonntag vier Jungen und Mädchen gekommen. Feli (10 Jahre), Flori (8), Luca (11) und Max (7) werden in den nächsten zwei Wochen in ihrem Dorf unterwegs ...

