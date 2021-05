Dönermord in Perleberg : Angeklagte schweigen zu den Vorwürfen

Der gewaltsame Tod eines Mannes am 24. Oktober 2020 wird seit Mittwoch vor dem Landgericht Neuruppin verhandelt.

Perleberg / Neuruppin | Wieso es am 24. Oktober vergangenen Jahres in Perleberg vor einem Döner-Imbiss an der Lindenstraße auf offener Straße zu einem Streit zwischen vier jungen Männern türkischer Herkunft kam, der für einen tödlich endete, wird sich wohl erst während der Gerichtsverhandlung klären. Seit Mittwoch sitzen die beiden Brüder Hüseyin und Hasan S. auf der Ankl...

