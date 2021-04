Domres gegen Gerichtsreform : Perleberg stärken - aber nicht um jeden Preis

Die Linksfraktion ist gegen eine Gerichtsreform im Land. Obwohl laut Planung der Standort Perleberg davon profitiert.

Perleberg | Mit einer Postkartenaktion versucht die Linksfraktion in Brandenburg derzeit die geplante Gerichtsreform im Land zu verhindern. Die Reform sieht vor, die Anzahl der Arbeitsgerichtsstandorte von sieben auf vier zu reduzieren. Die Gerichte in Potsdam und Eberswalde sowie die Außenkammer in Senftenberg sollen schließen. Dafür sollen andere Orte künftig G...

