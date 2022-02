Drittes Heimspiel in Folge : Wittenberger Handballer hoffen auf den Schritt nach vorn

Heimspiel Nummer drei in Folge für die Verbandsliga-Handballer des PHC Wittenberge. Das Team erwartet am Samstag um 17 Uhr in der OSZ-Halle den SV Berolina Lychen und will einen Schritt nach vorn machen

Wittenberge | Heimspiel Nummer drei in Folge für die Verbandsliga-Handballer des PHC Wittenberge. Das Team erwartet am Samstag um 17 Uhr in der OSZ-Halle den SV Berolina Lychen. Hoffen auf den zweiten Saisonsieg Niederlage gegen Grünheide II, Unentschieden gegen Wusterwitz. Nach dem Gesetz der Serie müsste diesmal ein Sieg für die Wittenberger herausspringen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.