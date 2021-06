Einsatz in Perleberg : Rauchentwicklung in Kennzeichen-Container

15 Kameraden der Perleberger Feuerwehr wurden am Montagmittag zu einem Einsatz in der Nähe der Kreisverwaltung gerufen. Aus einem Container, in dem Kfz-Kennzeichen hergestellt werden, drang Rauch.

Perleberg | Vier Wagen der Perleberger Feuerwehr, Polizei und ein Rettungswagen waren am Montagmittag gegen 13 Uhr Richtung Berliner Straße in Perleberg unterwegs. Doch was vorerst nach einer größeren Herausforderung aussah, stellte sich schnell als normaler Einsatz heraus. Entwarnung kam: Bei einer Stromleitung hatte sich Rauch entwickelt, die Ursache konnte sch...

