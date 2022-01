Eiche-Elf 0:2 in Michendorf : Weisener Fußballer enttäuschen trotz Niederlage keineswegs

Die Fußballer des SV Eiche 05 Weisen sind mit einer Niederlage in die Pflichtspiele des neuen Jahres gestartet. Aber die Mannschaft enttäuschte beim 0:2 (0:1) in der Landesklasse West bei der SG Michendorf keineswegs.

Weisen | Die Fußballer des SV Eiche 05 Weisen sind mit einer Niederlage in die Pflichtspiele des neuen Jahres gestartet. Allerdings enttäuschte die Mannschaft, der nur 13 Akteure zur Verfügung standen, beim 0:2 (0:1) in der Nachholpartie der Landesklasse West bei der SG Michendorf keineswegs. Eiche-Trainer lobt Einstellung seines Rumpfkaders Beim Tabellenzweiten waren die Eichen in der Rolle des Außenseiters. Doch sie machten dem Gastgeber das Leben auf dem Kunstrasen schwer. „ Wir haben sehr gut gespielt und alles gegeben. Es war ein typisches Remisspiel, aber das Glück fehlt leider“, lobte Eiche-Trainer Steffen Stolz Einstellung und Auftritt seines Rumpfkaders. Der dann aber auch die Michendorfer Führung durch Jannis Borchmeyer (23.) nicht verhindern konnte. Bis zur Pause blieb es bei dem knappen Rückstand. Und auch nach dem Wechsel boten die Weisener, die weiter Platz 15 belegen, dem Favoriten lange Zeit Paroli. Erst in der 73. Minute musste sich Eiche-Torwart Robin Haase erneut geschlagen geben. Lucas Grossmann erzielte das 2:0. Zwei kleine Fehler führen zu Gegentoren Steffen Stolz haderte ein wenig mit den Gegentreffern: „Zwei kleine Fehler und das nutzt Michendorf.“ Aber: „Insgesamt bin ich mit der Leistung sehr zufrieden“, sagte er. Am kommenden Wochenende sind die Eichen erneut auswärts gefordert. Dann geht es zum ESV Lok Seddin. Statistik ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.