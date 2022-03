Arabischer Laden Perleberg : Auf ein Käffchen wie im Orient

Gibt´s nicht, gibt´s nicht: Hier finden Kunden (fast) alles. Das ist der Anspruch eines syrischen Ehepaars, das in Perleberg einen Laden führt. Dankbar sind sie einem Griechen.

Perleberg | Anfangs gab es arabisches Brot in den Kellerräumen. Gekauft von einem Griechen für eine syrische Flüchtlingsfamilie. Inzwischen betreiben das Ehepaar Abdo Brou und Najah Alkhatib zusammen mit Thomas Kara erfolgreich einen arabischen Laden in Perleberg. Im Februar haben sie diesen in der August-Bebel-Straße neben dem Kik-Geschäft eröffnet. Wie alles...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.