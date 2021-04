Eine Sonderschau ganz oben : Wittenberger Uhrenturm wird umgestaltet

Das Wittenberger Museum ist geschlossen. Doch die Mitarbeiter hoffen auf eine Öffnung im Mai.

Wittenberge | Eine Bohrmaschine schrillt aus dem 6. Obergeschoss durch den ansonsten stillen Wittenberger Uhrenturm. Dort befindet sich nicht nur wegen der 150 zu überwindenden Treppenstufen ein Höhepunkt der Vorbereitungen auf die diesjährige Ausstellungssaison. Zum internationalen Museumstag am 16. Mai soll in den drei Räumen der höchsten Ausstellungsetage und in...

