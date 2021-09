Karstädt-Land und Westprignitz : Einführungsgottesdienst für Pfarrehepaar in Mesekow und Mankmuß

Agnes-Maria Bull ist die neue Pfarrerin im Pfarrsprengel Karstädt-Land, ihr Mann Michael Uecker im Pfarrsprengel Westprignitz.

Karstädt/Groß Warnow | Seit August verstärkt das Pfarrehepaar Agnes-Maria Bull und Michael Uecker den Kirchenkreis Prignitz. Sie ist im Pfarrsprengel Karstädt-Land und er m Pfarrsprengel Westprignitz tätig. Der gemeinsame Wohnsitz ist das Pfarrhaus in Groß Warnow. Am kommenden Sonnabend, 18. September, werden die beiden gemeinsam in einem Gottesdienst in ihre Pfarrstellen e...

