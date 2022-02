Einheit-Elf verliert knapp : Perleberger Fußballer halten gegen Spitzenreiter gut mit

Die Fußballer von Einheit Perleberg schnupperten im Heimspiel gegen Landesliga-Spitzenreiter Grün-Weiss Ahrensfelde an einer Überraschung. Sie mussten sich erst kurz vor Schluss mit 0:1 (0:1) geschlagen geben

Perleberg | Die Fußballer von Einheit Perleberg schnupperten im Heimspiel gegen Landesliga-Spitzenreiter Grün-Weiss Ahrensfelde an einer Überraschung. Doch am Ende wurde es nichts mit einem Punktgewinn. Sie mussten sich vor den 120 Zuschauern im Jahnsportpark durch einen Treffer in der 84. Minute mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Disziplinierte Perleberger Abweh...

