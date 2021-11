Fußball Landesliga Nord : Einheit Perleberg erlebt Debakel statt Befreiungsschlag

Der SSV Einheit Perleberg hat das Kellerduell in der Fußball-Landesliga Nord beim FK Hansa Wittstock verloren. Nach der achten Saisonpleite übernahmen die Rolandstädter auch die Rote Laterne des Schlusslichts.

Perleberg | Wie im falschen Film müssen sich Maik Arndt und seine Kicker vom SSV Einheit Perleberg am Samstag vorgekommen sein. Anstatt mit einem Sieg den erhofften Befreiungsschlages zu landen, endete das Kellerduell in der Landesliga Nord für sie beim Schlusslicht FK Hansa Wittstock in einem 1:7-Debakel. Besonders bitter: Nach der achten Saisonpleite übernahmen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.