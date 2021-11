Hospiz Wittenberge : Elbhospiz lud zum ersten „Abschied an der Elbe“ ein

47 Papierschiffchen stehen symbolisch für 47 verstorbene Hospizgäste im Elbhospiz Wittenberge. Angehörige übergaben sie der Elbe.

Wittenberge | Es war der erste Abschied an der Elbe, zu dem das Wittenberger Hospiz eingeladen hatte. "Wir haben Familien und Freunde begrüßt, die in diesem Jahr einen nahestehenden Menschen verloren haben", sagt Geschäftsführer Stephan Michelis. Dass erst Anfang des Jahres eröffnete Hospiz konnte mit seinem Team bereits 47 Menschen an ihren letzten Lebenstagen ...

