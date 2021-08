Elblandgrundschule Wittenberge : Arbeiten für den Hortanbau in vollem Gang

Vor wenigen Tagen haben die Arbeiten für den Hortanbau an der Wittenberger Elblandgrundschule begonnen. Der Anbau soll im Juli 2022 abgeschlossen werden.

Wittenberge | Die Bagger rollen, die Bauarbeiter stehen in den Startlöchern. Die Arbeiten für den Hortanbau an der Wittenberger Elblandgrundschule haben begonnen, die Baustelle wird eingerichtet und das Baufeld vorbereitet. Darüber informierte am Mittwoch die Stadt. Sechs Räume für die Kinder Der neu entstehende Anbau soll ich künftig über eine Strecke von 47...

