Perleberger Stadtkomplizen : Entsetzt über den Verkehr auf dem Perleberger Schuhmarkt

Wie kann sich künftig Perlebergs Innenstadt verändern? Dieser Frage widmeten sich die Stadtkomplizen in einem zweiten Workshop und dem anschließenden Stadtspiel. Dabei ging es um die Umgestaltung des Schuhmarktes.

Perleberg | Knapp 90 Minuten stehen die Teilnehmer des Stadtspiels der Perleberger Stadtkomplizen auf dem Schuhmarkt. Am Ende sind sie entsetzt, wie viele Fahrzeuge am Sonnabendnachmittag den Platz passieren und wie viel Lärm sie erzeugen. Zuvor waren die Teilnehmer in verschiedene Rollen geschlüpft, haben die Neugestaltung besprochen. Aufenthaltsqualität soll...

