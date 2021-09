Ringen auf Landesebene : Fabrice und Maurice Krüger starten künftig in der Brandenburgliga

Fabrice und Maurice Krüger starten künftig in der Ringen-Brandenburgliga. Der 16-jährige Fabrice geht für den RSV Hansa 90 Frankfurt/Oder II auf die Matte, sein ein Jahr älterer Bruder Maurice für Germania Potsdam II.

Wittenberge | Die Brüder Fabrice und Maurice Krüger, die beide inzwischen die 10. Klasse der Sportschule in Frankfurt/Oder besuchen, haben ihre ersten eigenen Ligaverträge unterschrieben. Der 16-jährige Fabrice wird künftig für den RSV Hansa 90 Frankfurt/Oder II in seiner Lieblingsstilart, dem klassischen Ringkampf, an den Start gehen. Sein ein Jahr älterer Bruder ...

