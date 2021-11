Illegale Müllhalde : Farbe und Sperrmüll im Elbgarten in Wittenberge entsorgt

Am Wochenende entdeckte "Der Prignitzer" eine wilde Müllhalde auf dem Gelände des Elbgartens am Klärenweg. Alles hätte kostenlos entsorgt werden können.

Wittenberge | Blaue Säcke voll mit Haushaltsreinigern, Sperrmüll, Wandmalfarbe, Malerutensilien. All das war offensichtlich über den Zaun des Geländes des ehemaligen Schaugartens an der Elbe geworfen worden. Wandmalfarbe war ausgelaufen, hatte sich auf dem Boden ausgebreitet. „Der Prignitzer“ hatte den Müll am Wochenende entdeckt und am Montag die Stadt verständ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.