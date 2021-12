Kultur- und Festspielhaus : Zirkus-Musical Conni kommt nach Wittenberge

Schon Ende Januar ist es soweit. Ein Musicalspaß für Jung und Alt.

Wittenberge | Großes Theater für kleine Leute erwartet die Gäste des Kultur- und Festspielhauses Wittenberge am Sonnabend, 29. Januar 2022, um 16 Uhr: „Conni – Das Zirkus-Musical!“ geht auf große Tournee und macht auch in der Elbestadt Station. Conni hat am Wochenende etwas ganz Besonderes vor: Zusammen mit ihren Freunden Julia und Simon steht eine große Zirkus-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.