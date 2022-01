Finissage in Pritzwalk : Finissage „Brandenburger Industrielandschaften“ in Museumsfabrik

Über 100 Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Lorenz Kienzle sind am 17. Januar ein letztes Mal zu sehen.

Pritzwalk | Die große Fotoausstellung mit Fotografien des Berliner Fotografen Lorenz Kienzle geht am Sonntag, 16. Januar, mit einer Finissage zu Ende. Beginn ist um 15 Uhr in der Museumsfabrik Pritzwalk. Der Künstler wird an diesem Tag ein letztes Mal durch die Ausstellung führen. Weiterlesen: Spannende Einblicke in die Brandenburger Industriekultur Lorenz ...

