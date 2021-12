Sanierung in Wittenberge : Focus beim Bahnhofsumbau liegt auf dem Mitropa-Saal

Die Stadt Wittenberge nimmt an dem Projektaufruf 2022 der Bundesregierung für die Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus teil. Der Fokus soll bei der Bewerbung auf dem Mitropa-Saal liegen.

Wittenberge | Noch ist es ziemlich still im Wittenberger Bahnhofsgebäude. Die denkmalgeschützten Räumlichkeiten wirken fast fehl am Platz, blickt man auf den Vorplatz, an dem sich die Fahrgäste kreuzen, in Richtung Züge oder Innenstadt eilen. Doch nicht mehr lange. Denn mit der Sanierung des Bahnhofsgebäudes und des Umfeldes soll auch Leben in die Räumlichkeiten ko...

