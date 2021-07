Friedhof im Wandel : Wo Wittenberge seine Toten begrub, entsteht allmählich ein Park

Der Wittenberger Friedhof wandelt sich zur Begegnungsstätte. Das ist auch ein Verdienst des scheidenden Verwalters Ingo Lipinski. Dabei ist die grüne Insel auf Sand gebaut und erfordert viel Pflege.

Wittenberge | Es ist eine ruhige Grüne Insel inmitten der Stadt, der 24 Hektar große Wittenberger Friedhof. Viele nicht mehr gepflegte Grabanlagen wurden in den vergangenen Jahren beseitigt, dafür entstanden größere Parkbereiche. Verantwortlich für diese Entwicklung ist Friedhofsverwalter Ingo Lipinski, der nach fast zehn Jahren am Monatsende in den Ruhestand tritt...

