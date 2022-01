Einschulung 2022 : Frist für Anmeldungen in Wittenberge läuft

Noch bis zum 28. Februar haben Eltern Zeit, ihre Kinder für das kommende Schuljahr anzumelden.

Wittenberge | Eltern schulpflichtiger Kinder in Wittenberge haben noch bis zum 28. Februar Zeit, ihren Nachwuchs für das Schuljahr 2022/2023 anzumelden. Wie es dazu jetzt von der Stadt heißt, werden Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016 geboren sind, am 20. August 2022 eingeschult. Zwei Grundschulen kommen in Frage Kinder, die...

