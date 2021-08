Fußball-Landespokal : Aus für Einheit Perleberg in der Vorrunde

Fußball-Landesligist Einheit Perleberg hat sich nach der 2:4-Heimniederlage gegen Fortuna Glienicke schon in der Vorrunde des AOK-Landespokals aus dem Wettbewerb verabschiedet. Auch die zweimalige Führung reichte nicht.

Perleberg | Fußball-Landesligist SSV Einheit Perleberg hat sich schon in der Vorrunde des AOK-Landespokals aus dem Wettbewerb verabschiedet. Die Rolandstädter verloren am Samstag ihr Heimspiel trotz zweimaliger Führung gegen den Ligakonkurrenten BSC Fortuna Glienicke mit 2:4 (1:1). „Der Sieg für Glienicke war am Ende nicht unverdient und geht auch in der Höhe in ...

