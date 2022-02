Fußball in der Prignitz : Veritas Wittenberge/Breese im Kreisduell beim Pritzwalker FHV

Das runde Leder rollt wieder. Landesligist Einheit Perleberg empfängt den FC Schwedt. Die Landesklasse erlebt das Duell Pritzwalker FHV gegen Veritas Wittenberge/Breese. Eiche 05 Weisen ist zu Gast bei Lok Seddin.

