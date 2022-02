Straße in Garz : Gefahr für Autofahrer – Mann legt geklaute Eisenteile auf Straße

Das hätte gefährlich werden können: Ein 18-Jähriger legte am Mittwoch in Garz schwere Eisenteile auf eine Fahrbahn. Zum Glück wurde er dabei gesehen.

Garz | Was im Kopf eines 18-Jährigen in Garz in der Gemeinde Plattenburg vorging, weiß wohl nur er selbst. Am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr rief ein 70-jähriger Anwohner die Polizei, dass Gegenstände aus seiner Garage gestohlen werden. Der Mann beobachte den 18-Jährigen dabei, wie er ein großes Eisenteil aus der Garage mitnahm. Der Anwohner kannte den Mann. ...

