Groß Pankow : Erneuter Geflügelpest-Ausbruch in der Prignitz

Der dritte Ausbruch des Geflügelpest-Virus befindet sich in Neudorf. Hier müssen 12.000 Puten getötet werden.

Prignitz | Der Landkreis teilte am Mittwochabend mit, dass das Geflügelpest-Virus in Neudorf, Gemeinde Groß Pankow, nachgewiesen worden ist. Auf Anordnung des Veterinäramtes müssen im betroffenen Putenmastbetrieb 12.000 Tiere getötet werden. Ein erster Fall war in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.