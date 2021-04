Gemeinde Berge : Steuer für Zweitwohnsitz erhöht

Gemeinde Berge erhöht die Zweitwohnsitzsteuer. Sie richtet sich nach der Ausstattung, für die es drei Kategorien gibt.

Berge | Wer in der Gemeinde Berge eine Zweitwohnung besitzt, der muss seit diesem Jahr für die Zweitwohnsitzsteuer tiefer in die Tasche greifen. Gebe es denn in der Gemeinde so viele, die hier eine Zweitwohnung haben, mache sich das denn überhaupt bemerkbar?, fragten Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung als Amtsdirektor Hergen Reker die neue Satzung vorstellte...

