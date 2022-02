Gemeinde Karstädt : Energiekosten für Freilichtbühne werden nach Verbrauch berechnet

Die Nutzung gemeindlicher Objekte wie Dorfgemeinschaftshäuser und Freilichtbühne wird sowohl für Privatpersonen als auch für gewerbliche Veranstalter teurer. Für gemeinnützige Vereine aus der Gemeinde ist sie kostenlos.

Karstädt | Jeder kann ein Lied davon singen, die Energiekosten für Strom und Wasser steigen an. So stellt auch die Gemeinde Karstädt ihre Benutzungs- und Entgeltordnung für gemeindliche Objekte auf den Prüfstand. Dass erhöht werden muss, darüber waren sich die Abgeordneten bereits im vergangenen Herbst bei den Diskussionen in den verschiedenen Ausschüssen einig....

