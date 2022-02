Ab März schuldenfrei : Gemeinde Karstädt kann 2022 ohne Kreditaufnahme investieren

Etliche große Investitionen stehen 2022 an. Das zu erwartende Haushaltsdefizit von rund 1,5 Millionen Euro kann aus dem bestehenden Zahlungsmittelbestand ausgeglichen werden. Zudem ist die Gemeinde ab April schuldenfrei.

Karstädt | Die Haushaltsplanung für dieses Jahr in der Gemeinde Karstädt geht in die Endphase. Die Verantwortlichen nehmen wieder eine Menge Geld in die Hand. Die größten Projekte sind dabei die Erschließung des Baugebietes Tulpenweg mit Kosten in Höhe von rund 150.000 Euro, die Sanierung der Ortsdurchfahrt Karstädt/Postlin mit einem Eigenanteil von rund 345.000...

