Gewerbepark Falkenhagen : Pritzwalks neue Gigafabrik

In Falkenhagen soll 2022 Salat wachsen. Nicht auf dem Acker, sondern in einer 45 Millionen Euro teuren High-Tech-Fabrik.

Falkenhagen | Will einem jemand Kopfsalat als „spannendes Produkt“ verkaufen, so wie Klaus Pinter es am Donnerstagvormittag auf einer Pressekonferenz in Pritzwalk tut, sollte man hellhörig werden. Aber es ist weniger das Produkt selbst, das aufhorchen lässt, als dessen Herstellung. Und die hat es in sich. Denn ab Sommer 2022 will ein deutsch-niederländisches Konsor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.