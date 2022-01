Perleberger Gymnasium : Schülersprecher Edgar Stütz auf der Suche nach neuen Mitschülern

Eltern, deren Kinder gegenwärtig die 6. Klasse an den Grundschulen besuchen, müssen sich überlegen, welche Schule ihre Söhne und Töchter ab dem nächsten Schuljahr besuchen sollen. Die Elternversammlungen fallen aus.

Perleberg | Corona macht einmal mehr alles anders. Gewohnte Abläufe an den Schulen werden durch aktuelle Bestimmungen ausgebremst. So konnten keine Elternversammlungen in den 6. Klassen der Grundschulen stattfinden, bei denen sich die weiterführenden Schulen normalerweise vorstellen können. Und so entschied das Perleberger Gottfried-Arnold-Gymnasium, sich den Elt...

