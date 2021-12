Groß Pankow: Häusliche Gewalt : Mann schlägt seine Mutter lebensbedrohlich zusammen

In Groß Pankow geriet am Dienstagabend ein Mann offenbar in einen psychischen Ausnahmezustand.

Groß Pankow | Wie die Polizeidirektion Nord am Mittwoch mitteilt, geriet am Dienstagabend in Groß Pankow ein Mann in einem Einfamilienhaus offenbar in einen psychischen Ausnahmezustand. Aus bislang ungeklärter Ursache schlug er auf seine im selben Haushalt lebenden Eltern ein. Der Mann brachte sich zudem auch selbst Verletzungen bei. Mordkommission ermittelt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.