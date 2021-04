Groß Pankow : Schnelltests im Rathaus der Gemeinde

Seit der vergangenen Woche bietet die Gemeinde Groß Pankow ihren Bürgern die Möglichkeit, sich testen zu lassen.

Groß Pankow | So lange nicht alle Altersgruppen geimpft werden können bzw. nicht geimpft sind, sollen Schnelltests helfen, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Auch in der Gemeinde Groß Pankow hat man auf den Aufruf zur Einrichtung von Teststationen schnell reagiert. Die erste Teststation wurde im Rathaus der Gemeinde eingerichtet. Bürgermeister Marco Radl...

