Landratswahl Prignitz : Die Grünen kündigen einen eigenen Kandidaten an

Der Kampf um die Landratswahl ist eröffnet. Die Grünen gehen in die Offensive und kündigen einen Kandidaten an.

Prignitz | Die mit nur drei Abgeordneten im Kreistag Prignitz vertretene Partei und Fraktion der Grünen geht in die Offensive. Sie eröffnet den Wahlkampf zur Landratswahl in der Prignitz und kündigt einen eigenen Kandidaten an. Das ist eine Überraschung. Kandidatensuche beginnt „Auf ihrer letzten Kreismitgliederversammlung hat der Kreisverband von Bündnis ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.