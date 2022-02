Digitalisierung in Perleberg : Grundschule „Geschwister Scholl“ erhält interaktive Tafeln

Der „Digitalpakt Schule“ macht es möglich: Die Grundschüler in Perleberg haben seit den Winterferien nun moderne interaktive Tafeln. Das soll die Arbeit mit modernen Medien erleichtern.

Perleberg | Die Grundschule „Geschwister Scholl“ in Perleberg treibt die Digitalisierung voran. In den Winterferien wurden zwölf interaktive Tafeln in die Klassenräume eingebaut. Die interaktiven Multi-Touch-Displays mit Seitenflügel, welche wie Whiteboards genutzt werden können, sind vielseitig einsatzbar und elektrisch höhenverstellbar. Das Display funktioni...

