Beschmierungen in Berge : Hakenkreuz und Davidstern im Bereich der Schule entdeckt

In Berge haben Unbekannte ein Hakenkreuz und einen Davidstern in der Nähe der Schule gemalt.

Berge | Am Mittwoch wurde festgestellt, dass Unbekannte im Bereich der Schule in Berge einen Davidstern in einer Größe von 33 Zentimeter und ein Hakenkreuz in einer Größe von 18 mal 18 Zentimetern angebracht haben. Das geht aus einer Mitteilung der Polizeiinspektion Prignitz hervor. Weiterlesen: Polizei ermittelt nach Hakenkreuz-Schmierereien an Kyritzer S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.