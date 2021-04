Harter Lockdown : Prignitz hat Ausgangssperre

Die Inzidenz liegt über 100, die Landesregierung greift durch. Es kommt ein harter Lockdown.

Prignitz | In der Prignitz gilt ab dem heutigen Montag eine Ausgangssperre. In allen Brandenburger Landkreisen, deren Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt, darf das Haus in der Zeit von 22 bis 5 Uhr nur noch aus triftigen Gründen, etwa dem Weg zur Arbeit oder der Betreuung Pflegebedürftiger verlassen werden. Private Besucher verboten Private Besuche sind da...

