Hilfe für leukämiekrankes Mädchen : Helene aus der Prignitz braucht dringend eine Stammzellspende

Eigentlich sollte die Einjährige in die Krippe kommen, jetzt liegt sie mit Leukämie im Krankenhaus. Eine Typisierungsaktion ist am 20. November geplant.

Wittenberge | Eigentlich sollte Helene in die Krippe kommen, doch bei einer Routineuntersuchung wurde die akute Leukämie festgestellt. Die Einjährige lebt mit ihren Eltern und Schwester Maya in der Nähe von Wittenberge. Seit Juli ist das kleine Mädchen nun im Krankenhaus und hat schon mehrere Behandlungen hinter sich – leider nicht mit dem gewünschten Erfolg der He...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.