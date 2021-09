Glöwen putzt sich : Helfer finden im Wald neben viel Müll auch Munition

In Glöwen wurde am Sonnabend wieder geputzt, 20 Helfer beteiligten sich an der diesjährigen Aktion „Glöwen – putzt sich“ im Rahmen des World CleanUp Days. Unter den Funden befand sich auch Munition.

Glöwen | Reifen, Farbeimer, Planen und diverse Flaschen und Dosen haben die fleißigen Helfer am Sonnabend in den Waldgebieten in und um Glöwen eingesammelt. Nördlich des Ortes stießen sie auf Munition. Stelle gesichert und Abtransport organisiert Dabei handelt es sich um 30 bis 40 Brandminen sowie vier Gefechtsköpfe von Panzerfäusten. berichtet später An...

