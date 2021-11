Herbstputz in Bälow : Bälow putzt sich heraus

Bis zum Mittagessen sollte alles geharkt sein in Bälow. Für die Dorfbewohner ein Leichtes. Der rege Einsatz sorgte für einen kurzen Vormittag.

Bälow | Es ist Sonnabendmorgen, 9 Uhr. Ein kühler Novembertag. Wer keinen Hund hat und an diesem Tag nicht arbeiten muss, wird um diese Zeit kaum einen Fuß vor die Tür bewegen. Nicht so in Bälow. Hier ist ein gutes Viertel der Einwohner auf dem Dorfplatz und dem Friedhof zu Gange, um das letzte Herbstlauf aufzuklauben. Im Dorfzentrum kommen die Bälower jed...

