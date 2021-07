Hochwasserkatastrophe : Prignitzer Kameraden stehen für Hilfe-Einsatz bereit

Kameraden von Prignitzer Feuerwehren und des Katastrophenschutzes des Landkreises stehen zur Unterstützung bereit. Wenn das Lagezentrum im Hochwasserkatastrophengebiet die Anforderung auslöst, sind sie einsatzbereit.

Prignitz | „Die Prignitz ist bereit zu helfen“, sagt Landrat Torsten Uhe am Montag nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands in einer Mitteilung des Kreises. Bereits am vergangenen Freitag habe der Landkreis gegenüber dem Innenministerium sowie Gemeinden der Prignitz signalisiert, dass Kameraden der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.