Polizeieinsatz in Perleberg : Hoher Sachschaden bei Autounfall

Perleberg | Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Dienstag, dem 8. März, gegen 08.10 Uhr, auf der Quitzower Straße in Perleberg in Richtung Hopfenstraße den am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen übersehen und diesen seitlich gestreift. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 9000 Euro. Der geparkte Wagen blieb fahrbereit. Das Auto des Unfal...

