Corona in der Prignitz : Immer mehr Schüler müssen in Quarantäne

In nur zwei Tagen hat sich die Corona-Situation in der Prignitz zugespitzt.

Prignitz | Die Corona-Situation in der Prignitz spitzt sich zu. Die Inzidenz springt auf einen dreistelligen Wert und liegt seit heute bei 109,1. Das Gesundheitsamt Perleberg sprach von 46 neuen Fällen. Rund 160 Quarantänen an Schulen in zwei Tagen In einer Schule in Pritzwalk wurde eine Person positiv getestet. Insgesamt wurden 16 weitere Quarantänen ausg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.