Kinderimpfung : Krankenhaus Perleberg bietet Corona-Impfung für Kinder an

Für die erste Corona-Impfaktion für Kinder gibt es noch freie Termine. Darüber informiert das Krankenhaus Perleberg.

Prignitz | Rund 150 Termine für eine Kinderimpfung am Krankenhaus in Perleberg sind bereits vergeben. "Wir haben aber noch ausreichend Termine und Impfstoff", sagt Pressesprecherin Jaqueline Braun am Mittwoch. Die Klinik bietet ein spezielles Corona-Impfangebot für Kinder von fünf bis elf Jahren an. Die Möglichkeit dazu besteht am kommenden Sonnabend, dem 29. Ja...

