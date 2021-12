Impfaktion in Perleberg : Ein Piks bei weihnachtlicher Blasmusik

Mit der Aktion „ImpfKulTour“ verbinden das Kultur- und das Gesundheitsministerium das Notwendige mit dem Angenehmen. Am Sonnabend wurde im Perleberger Effi geimpft - zur Musik des Landespolizeiorchesters.

Perleberg | Eine Spritze im Takt der Blasmusik verpasst bekommen. Diese originelle Verbindung von Gesundheits- und Kulturangebot wurde denjenigen am Sonnabend zuteil, die sich zuvor für einen Impftermin im Perleberger Jugendzentrum Effi angemeldet hatten. Unter dem Stichwort „ImpfKulTour“ konnten an diesem Tag bis zu 70 Impfungen verabreicht werden. Impfen in ...

